هيوليت باكارد تعتزم افتتاح موقع إنتاج جديد في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»، افتتاح موقع إنتاج جديد في المملكة للمساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة الرقمي وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة.

وتعمل الشركة بدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وستتعاون «هيوليت باكارد إنتربرايز» مع شركة الفنار الرائدة في مجال التصنيع وتوفير الحلول الرقمية، لإنتاج نماذج من محفظتها المبتكرة لحلول الحوسبة وطرحها في المملكة.

وتعتزم الشركتان إلى تقديم استثمار طويل الأجل بملايين الدولارات، مما يسهم في دعم أهم المبادرات الوطنية التابعة لقطاعي العام والخاص في عدة مجالات، ومن ضمنها التعليم والصحة والنفط وخدمات التمويل والصناعة.

ويسهم الاستثمار في ترسيخ مكانة «هيوليت باكارد إنتربرايز» والتزامها تجاه المملكة العربية السعودية الممتد لأكثر من 30 عاما، كما تسعى الشركة من خلال البرنامج إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمتها 500 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وسيقوم المشروع فور انطلاقه على تمكين تصنيع حلول تقنية المعلومات المؤسسية، حيث تتولى الشركتان إنتاج آلاف الوحدات من خوادم الجيل الحادي عشر من HPE ProLiant كل عام.

ويتضمن المشروع تجميع منتجات حسب الطلب بإعدادات متقدمة، والتي تشمل معالجات الرسوميات والمعالجات والذاكرات إلى جانب خيارات متعددة من حلول التخزين والشبكات.كما تعتزم الشركتان، بعد نجاح إطلاق المشروع، إقامة خطوط إنتاج إضافية خلال السنوات القادمة لتعزيز الإنتاج وتوسيع نطاق الصادرات إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويسهم تطوير منشأة الفنار، الموجودة في الرياض، بتوفير فرص عمل تتطلب مهارة عالية والارتقاء بمنظومة التكنولوجيا على مستوى المملكة، كما تنسجم الخطوة مع التزام الشركتين بالتوطين من خلال توفير فرص التدريب للمتخصصين السعوديين في مجالات التصنيع المتقدم وتصميم الحلول.

وقال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي «إن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة لتمكين النظام البيئي للقطاع الرقمي في المملكة، ويعكس تطلعات الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يأتي عزم شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» لإنشاء قدرات إنتاج محلية في المملكة ليترجم رؤى المملكة في أن تصبح مركزا لتصنيع التقنيات، وسيؤدي دورا مهما في ازدهار الاقتصاد الرقمي».

وأعرب عن ترحيب وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باستثمار الشركة الجديد في المملكة ودعم مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها في البلاد.