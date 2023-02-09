تفاهم بين الصناعة وعلي بابا كلاود لاستكشاف حلول الحوسبة السحابية

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وقع المذكرة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي المهندس محمد بن مهنا المهنا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية «علي بابا كلاود « المهندس طلال بن عبدالعزيز البكر.وبحسب المذكرة، فإنه ستعد خطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات العملية والعلمية، والبحث في المشاركة بإقامة بعض المشاريع على مستوى الوزارة، وتقديم ورش عمل وخدمات استشارية وبرامج تدريبية تتعلق بالخدمات السحابية، إضافة إلى تقييم الفرص التجارية المحددة بين الطرفين، ودعم أوجه التعاون المشتركة وفقًا لبنود المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تمكين قطاعي الصناعة والتعدين من خلال الرقمنة، وانطلاقا من رحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، وذلك من أجل تسهيل الأعمال باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
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