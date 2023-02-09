شكرا لقرائتكم خبر سدايا تطلق بوابة شركاء توكلنا لزيادة رضا المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بوابة الشركاء عبر منصة «توكلنا» خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 23»، بهدف تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى زيادة رضا المستفيدين، وتغطية احتياج الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر توفير الخصائص والإمكانيات التي تسهم في تسريع عملية إطلاق الخدمات وتمكين الشركاء من تحقيق مستهدفاتهم عبر الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال فترات وجيزة.

وتوفر البوابة لمستخدمي التطبيق سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات موحدة وتوحيد تجربة المستخدم، لرفع جودة حياة الأفراد وزيادة الرضا عن الخدمات الحكومية.

وتزامنا مع تدشين الخدمة، أتاحت «سدايا» بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة البلاغات الإعلامية من خلال بوابة البلاغات في تطبيق توكلنا خدمات، وخدمة البلاغ الهندسي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، واستعراض استبيان الأمان الصحي والترميز ونوع الإدخال من خلال بوابة الاستبيانات في تطبيق توكلنا خدمات بالتعاون مع المركز السعودي لاستطلاع الرأي.

من جهة أخرى وقعت «سدايا» أربع مذكرات تفاهم مع كل من (شركة موبايلي باي، ومركز الذكاء الاصطناعي للتدريب، وشركة STC ، والجامعة العربية المفتوحة).

وواصلت فعالية ديب فيست التي تنظمها «سدايا» خلال المؤتمر نشاطاتها بعرض أعمال الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، من خلال استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب عروض تبرز دور المرأة في مجال التكنولوجيا.

ويضم جناح «سدايا» عددا من البرامج والمبادرات التي لها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.