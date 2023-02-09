«دلني» يوقع 5 اتفاقيات لخدمة الرواد وأصحاب العمل الحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز «دلني» للأعمال - أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية - اتفاقيات تعاون مع 5 من المنصات الالكترونية لخدمة مستفيدي البنك والمركز ضمن مبادرة شركاء التقنية النسخة الثانية خلال المؤتمر التقني الدولي (ليب23).

وتهدف الاتفاقية لتطوير وتمكين المشاريع وأصحاب العمل الحر من خلال تقديم عدد من الخدمات لعملاء بنك التنمية الاجتماعية ومركز دلني للأعمال ومزايا، وخصومات وورش تعريفية بالخدمات من الشركات التقنية الداعمة، وتعيين مدراء علاقة للتواصل مع المشاريع المرشحة للمبادرة وذلك لإتاحة الفرص للمشاريع للاستفادة من المنصات الرقمية بطريقة تكاملية لتحسين تجربة العميل، وحرص المركز على تنوع الخدمات والمنصات التقنية لخدمة رواد الأعمال بشتى المجالات بين الأنظمة المحاسبية السحابية والأنظمة المالية وأنظمة نقاط البيع و خدمة العملاء والمتاجر الإلكترونية ونظام إدارة الموارد البشرية.

وأكد المشرف العام على مركز «دلني» للأعمال سعيد بن صالح الزهراني، على حرص المركز وسعيه على تكوين شراكات نوعية وبناء منظومة مساعدة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، لبدء مشاريعهم بطريقة عملية وتقليل التكاليف التشغيلية ومساعدتهم على النجاح.

يذكر أن النسخة الأولى من المبادرة شملت 5 من الشركات التقنية الرائدة والداعمة لرواد الأعمال من شركات محاسبية و شحن وتوصيل و أنظمة مدفوعات و خزائن ذكية وخدمات دراسة جدوى.