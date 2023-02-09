مايكروسوفت توسع مناطق مراكز البيانات السحابية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مايكروسوفت على هامش مؤتمر «ليب23» عزمها للاستثمار في منطقة جديدة لمراكز البيانات السحابية في المملكة، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، من خلال خدمات سحابية ذكية وموثوقة؛ تسهم في تحقيق طموحات تحولها الرقمي.

ويأتي إعلان مايكروسوفت عن نيتها الجديدة، في تقديم استثمارات جديدة بالبنية التحتية المحلية؛ استجابة لطلب العملاء المتزايد من الشركات المحلية والعالمية، ومؤسسات القطاع العام على الخدمات السحابية، وإقامة مراكز البيانات في المملكة.

ومن المقرر أن توفر منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة أداء عاليا وموثوقا على مستوى المؤسسات، مع الحفاظ على خصوصية العملاء وموقع البيانات، فضلا عن معايير زمن الوصول عالي السرعة في المملكة العربية السعودية، وبشكل متواز مع البنية التحتية السحابية العالمية لشركة مايكروسوفت، والتي تعد واحدة من أكبر البنى التحتية وأكثرها أمانا على مستوى العالم.

وسيصاحب استثمارات مايكروسوفت الالتزام الكامل منها بحماية الحقوق الأساسية، ويشمل ذلك التركيز على معايير الممارسات السحابية اللازمة، بما في ذلك الأمن والسلامة الرقمية والخصوصية، والامتثال، والشفافية، فضلا عن الالتزام بقيم ومبادئ مايكروسوفت.

وأكد نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سامر أبو لطيف، أن منطقة مراكز البيانات الجديدة ستوفر للمؤسسات والمطورين في السعودية وحول العالم، إمكانية الوصول إلى خدمات سحابية قابلة للتطوير، تتسم بالمرونة العالية، مع تلبية احتياجات الأمن والخصوصية والامتثال في موقع البيانات، وهو ما سيسهم في تمكينهم من التحول الرقمي والمشاركة في الابتكار، وإحداث التأثير الاقتصادي في رحلة الصناعات التحويلية. وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم العوهلي «إن هذه الخطوة المهمة تتماشى مع الخطوات التي اتخذتها المملكة لتسريع تحولها الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار»، مشيرا إلى أن مركز البيانات سيوفر فرصا ضخمة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من تقدم الثورة الصناعية الرابعة لتطوير حلول مبتكرة، مما سيدعم رؤية المملكة لعام 2030 المتمثلة في تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.