شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أبريل 85.38دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 78.74دولار للبرميل تسليم شهر مارس، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 80.53دولار للبرميل لشهر فبراير 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.186 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.593 دولار للجالون.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا عن آثار زلزال تركيا على سوق النفط العالمي، وذكر التقرير أنه لم تقتصر آثار زلزال تركيا على سقوط ضحايا، لكنه اثر أيضا على سعر النفط،.. والسؤال كيف ؟

أجاب التقرير أن الزلزال أغلق محطة تصدير رئيسية فى تركيا، وحقل آخر فى بحر الشمال أدى لارتفاع العقود الآجلة لخام برنت من 40 سنتا إلى 81 دولار للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكى من 43 سنتا إلى 74.54 دولار للبرميل، مشيرا إلى أنه توقفت العمليات فى مرفأ النفط التركى.

وفى وقت سابق، قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الزلزال الذى ضرب تركيا يعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضى، حيث إن زلزال الثلاثينيات تخطت قوته أيضا 7 ريختر، وكان مدمرا أيضا.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الطقس في تركيا أدى لتفاقم الضحايا في تركيا، وأدى لزيادة عدد الوفيات والإصابات الذين يزداد عددهم بشكل مستمر، موضحا أن هناك رعب في تركيا من حدوث تسونامي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، أن عدد الوفيات في تركيا وصل حتى الآن إلى 4350 قتيلا، موضحا أن محاولات إنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض في تركيا ما زالت مستمرة.