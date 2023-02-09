أخبار البورصة اليوم الخميس 9-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن شرق الدلتا، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.





البورصة تربح 28 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.68%، والعرب على 9.15%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 156.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 258.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 274.6 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عدد 107.3 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 15 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 97 ألف سهم، 1378 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3.6 مليون سهم، 136.1 ألف سهم، 86.2 ألف سهم، 472.9 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، نقل حصة شركة بالم هيلز للتعمير البالغة 3.6 مليون سهم تعادل 18.237% إلى شركة بالم هيلز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 149.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.





أسهم خزينةأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 440 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.88%، وشراء الثانية 805 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.81% من أسهم رأس المال.





سوديك أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 7.81 مليار جنيه خلال عام 2022 بزيادة 13% عن العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الملكية غير المسيطرة 520 مليون جنيه بهامش صافي ربح 7%، وحقق الشركة إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 21.3 مليار جنيه بزيادة 87% عن العام الماضي.