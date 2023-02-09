شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "ريلاينس للصناعات الثقيلة" بقيمة 21.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ريلاينس للصناعات الثقيلة بحجم تداول 17 ألف سهم بقيمة 21.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة محمد ياسر عبد الملك شمسي لصناعة الملابس الجاهزة بحجم تداول 798.3 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.4 مليون سهم بقيمة 53 مليون جنيه عبر 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.68%، والعرب على 9.15%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 156.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 258.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 274.6 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.