شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث مع نظيريه العراقى واللبنانى سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءًات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، شملت كل من وزير الاقتصاد والتجارة العراقي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وذلك بحضور سفيري البلدين بالقاهرة إلى جانب الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وقد أكد الوزير خلال لقاءه أثير داود الغريري، وزير الاقتصاد والتجارة العراقى، ان مصر والعراق ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، لافتاً إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وبما يحقق الامن الغذائي والدوائي بكل من مصر والعراق.

ولفت سمير إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والتنسيق لتفعيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك، الأمر الذى يسهم في تلبية احتياجات السوق العراقي من المنتجات المصرية، وكذا تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الجانبين فى أسواق خارجية، داعياً في هذا الإطار منظمات الأعمال بكل من مصر والعراق للقيام بدور فاعل لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تفي باحتياجات اسواق البلدين والتصدير لاسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من عضوية مصر باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.

ومن جانبه، أكد أثير داود الغريري، وزير الاقتصاد والتجارة العراقى، أن السوق العراقي يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في مجالات التجارة والصناعة، لافتاً إلى اهتمام دولة العراق بالتجربة المصرية المتميزة في مجالات الصناعة والزراعة وكذا حرص العراق على الاستفادة من التجربة الصناعية المصرية ونقلها للصناعة العراقية.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية بالسوق العراقي في عدد كبير من المنتجات، لا سيما وأن المنتج المصري يحظى بقبول كبير لدى المستهلك العراقي، لافتاً إلى أهمية إيفاد بعثة من رجال الأعمال المصريين لدولة العراق لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة بالدولة.

كما عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حيث استعرض اللقاء سبل النهوض بمستوى التعاون الاقتصادي المشترك والبناء على علاقات الأخوة التي تربط البلدين في إقامة مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين مصر ولبنان، حيث إن هناك تواصل دائم بين المسئولين في البلدين لتذليل كافة العقبات التي تواجه التجارة البينية بين مصر ولبنان، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب دولة لبنان الشقيقة وتلبية احتياجات السوق اللبناني من مختلف المنتجات.

وفي هذا الإطار كلف سمير مسئولي الوزارة بالتنسيق مع السفارة اللبنانية بالقاهرة لبحث أى معوقات وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أهمية الدور المحوري لمصر ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني سواء خلال جائحة فيروس كورونا أو حادث انفجار مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

وأشار سلام إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، موجهاً الدعوة لوزير التجارة والصناعة المصري بزيارة لبنان على رأس وفد من رجال الاعمال لبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة.