شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.1%، وقفز قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، وزاد قطاعي السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.68%، والعرب على 9.15%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 156.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 258.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 274.6 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.