شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" إلى 257.7 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 257.651 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.816 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.911 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 293.230 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.042 مليون شهادة، وجى بى أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.68%، والعرب على 9.15%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 156.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 258.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 274.6 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.