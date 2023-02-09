سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر 30.35 للشراء 30.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولي cib سجل 30.45 جنيه للشراء 30.55 جنيه للبيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية