شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.93% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة.