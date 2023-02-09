شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.15 دولار لبرنت و78.46دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 85.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.46دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم .

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا عن آثار زلزال تركيا على سوق النفط العالمي، وذكر التقرير أنه لم تقتصر آثار زلزال تركيا على سقوط ضحايا، لكنه اثر أيضا على سعر النفط.. والسؤال كيف ؟

وأجاب التقرير أن الزلزال أغلق محطة تصدير رئيسية فى تركيا، وحقل آخر فى بحر الشمال أدى لارتفاع العقود الآجلة لخام برنت من 40 سنتا إلى 81 دولار للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكى من 43 سنتا إلى 74.54 دولار للبرميل، مشيرا إلى أنه توقفت العمليات فى مرفأ النفط التركى.

وفى وقت سابق، قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الزلزال الذى ضرب تركيا يعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضى، حيث إن زلزال الثلاثينيات تخطت قوته أيضا 7 ريختر، وكان مدمرا أيضا.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الطقس في تركيا أدى لتفاقم الضحايا في تركيا، وأدى لزيادة عدد الوفيات والإصابات الذين يزداد عددهم بشكل مستمر، موضحا أن هناك رعب في تركيا من حدوث تسونامي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، أن عدد الوفيات في تركيا وصل حتى الآن إلى 4350 قتيلا، موضحا أن محاولات إنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض في تركيا ما زالت مستمرة.