شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير يوضح حقيقة "الافتتاح التجريبي" للمتحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، حقيقة ما تم تداوله من افتتاح جزئي للمتحف المصري الكبير واستضافته لعدد من الزيارات والحفلات والمعارض المختلفة.

وقال مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن ما تم هو تشغيل تجريبي لبعض الخدمات التي سيتم تقديمها لزوار المتحف المصري الكبير، وافتتاح تجريبي لمنطقة الخدمات فقط والتي بها عدد من المطاعم والبازارات وليس تشغيلا تجريبيا للمتحف ذاته أو للمنطقة الأثرية بالمتحف.

وأكد الدكتور عيسى زيدان أن جميع الأعمال داخل المتحف المصري الكبير تجرى على قدم وساق وبعضها تم الانتهاء منها بنسبة 100% خاصة الأعمال الإنشائية وقاعات العرض الرئيسية.

وبدأ المتحف المصري الكبير، في استضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة، في منطقة الخدمات والمنطقة التجارية، كما شهد أو حفل جماهيري داخل البهو وأمام تمثال رمسيس الثاني للسوبرانو فاطمة سعيد وبقيادة المايسترو نادر عباسي.

وقبل أيام، أعلن بنك جي بي مورجن الأمريكي العالمي، أنه سيبرز مشروع المتحف المصري الكبير في الكُتيب الذي سيصدره هذا العام (2023) ويقوم بتوزيعه على عملائه المميزين حول العالم، والذي يتضمن قائمة مقترحة لأنشطة ترفيهية وفنية وثقافية للاستفادة منها خلال عطلاتهم، والتي من بينها تسليط الضوء على أهم المزارات والأماكن حول العالم ترويجاً لزيارتها.

وتضمن الكُتيب هذا العام العديد من الأفكار والمقترحات لأماكن وكتب وأفلام وغيرها، وكان من بينها صورة للمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريباً، مرفقة ببعض المعلومات عنه والتي من ضمنها أنه سيكون أكبر متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم، وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.