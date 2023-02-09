شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (4.9%) لشهر يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.5%) لشهر يناير 2023 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (10.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعـــة ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.9%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2023 مقارنة بشهر يناير 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (59.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (56.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (60.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (20.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (50.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (13.9%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (17.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (16.7%)،مجموعة الاحذية بنسبة (13.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (28.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (21.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (18.5%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (22.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.6%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (46.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.8%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (42.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (27.2%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (21.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (28.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (42.0%).

12- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (5.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (20.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).