شكرا لقرائتكم خبر عن شركات قطاع الأعمال تنفذ مشروعات بقيمة 25 مليار جنيه فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تواصل المبادرة الرئيسية حياة كريمة تدشين آلاف المشروعات فى كل القرى المصرية بمختلف المحافظات لخدمة حوالى 60 مليون مواطن وبتكاليف إجمالية تصل إلى أكثر من تريليون جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على تدعيم مرافق القراءة المحرومة وتوفير الخدمات للمواطنين‬.

من جانبها ‏تنفذ شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال المقاولات و التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامه الحسينى القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ، مشروعات متنوعة في الصعيد ،وفي وجه بحري ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة في اكثر من 150 قرية مصرية وبتكاليف تصل إلى 25 مليار جنيه.

‏وكشفت مصادر قطاع الأعمال العام ،أن شركات العبد وايجيكو، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، والمقاولات المصرية مختار إبراهيم، وحسن علام النصر العامة للمقاولات، والسد العالى لمشروعات الكهرباء، انتهت من تنفيذ مشروعاتها ضمن المرحلة الأولى في المبادرة الرئيسية حياة كريمة.

كما تواصل تنفيذ العديد من المشروعات من المرحلة الثانية، فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان، أو فى محافظات وجه بحرى الإسكندرية والبحيرة‏، والغربية والمنوفية والقليوبية والاسماعيلية والشرقية ومطروح .