شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس.. الكيلو يبدأ من 180 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس، استقرار وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 190 و260 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 180 و 220 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 180- 200 جنيه، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 200 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.