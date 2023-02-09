شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل انتقال وسفر العاملين بقطاع الأعمال العام بحسب اللائحة الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مادة (67) من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام ،آليات السفر والانتقال حيث تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو التالى:

أولاً: القطارات: قطار الديزل: درجة أولى ممتازه: لشاغلى الوظائف القيادية.

درجة ثانية ممتازة: لشاغلى باقى الوظائف.

عربات النوم: لشاغلى الوظائف القيادية المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات تبعد عن مقرعمله بمسافة تزيد عن 450 كم وبالعكس.

الدرجة الأولى الممتازة: لشاغلي الوظائف القيادية الدرجة الأولى: لشاغلى وظائف الدرجات (الأولى - الثانية - الثالثة).

الدرجة الثانية: لشاغلى وظائف باقي الدرجات.

ثالثاً: الطائرات: يكون سفر الوظائف القيادية بدرجة رجال الأعمال. ولشاغلى جميع الوظائف دون الوظائف القيادية السفر بالدرجة السياحية بناء على موافقة العضو المنتدب التنفيذى.

وفى جميع الاحوال يكون سفر جميع العاملين فى الرحلات الداخلية بموافقة العضو المنتدب التنفيذى وذلك فى المهام العاجلة.

ونصت المادة (68) انه إذا كان من بين المكلفين بالمهمة (بما لا يزيد عن اثنين) من له حق السفر في درجة أعلى ، يجوز للعضو المنتدب التنفيذى الموافقة على سفرهم على نفس الدرجة اذااقتضت طبيعة المهمه ذلك ،بشرط ان يكون سفرهم جميعاً في وسيلة انتقال واحدة. وكذلك يكون للمرافقين للوفود الأجنبية والشخصيات الهامة والعملاء الذين تتكفل الشركة بمصاريف اقامتهم أو انتقالهم السفر والانتقال بنفس الدرجة التي يسافر بها

الزوار والوفود.

كما مصر المادة (69)انه مع مراعاة نص المادة (88) فقرة (9) من هذه اللائحة ، تتحمل الشركة فى حالة وفاة العامل (لا قدر الله) مصاريف نقل جثمان العامل المتوفي وأقربائه من الدرجة الأولى من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دفنه بها بمرافقة

عضوين من بين العاملين بالشركة تختارهم اللجنة النقابية.

كما يستحق أفراد عائلة العامل المتوفي الذين يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل اقامتهم المعتاد بسبب وفاته نفس مصاريف الانتقال وبدل النقل الذي الذي كان يستحقه عند انتهاء خدمته عن شهر الوفاة ويتم صرفه فور تقديم مستندات الصرف القانونية. كما تتحمل الشركة الرسوم الصحية المقررة على الجثمان وشحن الصندوق الذي يوضع فيه.