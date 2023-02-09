شكرا لقرائتكم خبر عن وضع "ظهر-18" على خريطة الإنتاج.. تنمية الحقل والتوسع فى حفر آبار جديدة ×6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول العمل على تحقيق اعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى انتاج الغاز الطبيعى ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المهندس طارق الملا، أن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالمياً منذ وضعه على الإنتاج فى وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل، مشيداً بالتنسيق الجارى بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن الحقل أصبح على قمة المساهمين فى التنمية المجتمعية فى بورسعيد وإقامة مشروعات يستفيد منها أهالى المحافظة خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وهو نموذج نعمل على ان نحذو حذوه فى باقى المشروعات وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بحقل ظهر وكانت كالتالى..

1- ملامح موازنة العام المالى المقبل تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة واصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.

2- سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظٌهر وربطها بضواغط محطة الجميل .

3- بالإضافة الى ماسيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.

4- قيمة الاستثمارات الجديدة بالموازنة نحو 2ر1 مليار دولار .

5- الموازنة المُعدلة للعام المالى الحالى 2022/2023 لمواصلة تكثيف العمل في تنمية المنطقة الجنوبية من الحقل والتي جرى بنجاح حفر وإكمال البئر "ظهر-18" ووضعه على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2022.

6- تنفيذا لاستراتيجية قطاع البترول الجديدة للمسئولية المجتمعية جرى تعظيم المساهمة المجتمعية لمشروع حقل ظهر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المحيط بمحافظة بورسعيد وفى مقدمتها انشاء مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ومشروع الرعاية الصحية.