شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يعرض قائمة أكبر 10 دول مستوردة من مصر فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل نفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 46.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 ، مقابل 39.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

ويعرض الخليج 365 قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، وفقا لما يلى:

1. تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

4. السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار.

5. أمريكا بقيمة 2.1 مليار دولار.

6. الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار.

7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار.

8. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.

9. الصين بقيمة 1.7 مليار دولار

10. فرنسا بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 45.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 21.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.