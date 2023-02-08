تفاهم بين سدايا وإنفيديا لتثبيت منصة حواسيب عملاقة بالمملكة

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جاء ذلك خلال مشاركة (سدايا) في النسخة الثانية لمؤتمر ليب الذي ينعقد خلال المدة من 6 - 9 فبراير 2023، كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثل سدايا في مذكرة التفاهم المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، وعن الشركة نائب الرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ياپ زيدرفيلد.
وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة تطوير النماذج اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة، وتمكين سدايا من الاستفادة من معهد إنفيديا لتعلم الآلة العميق والعمل المشترك لتطوير المعهد مع نظرة مستقبلية ليصبح جامعة للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تقنيات ومنصات إنفيديا الحالية والمستقبلية.
وسيمكن هذا التعاون سدايا والكيانات السعودية الأخرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الحوسبة عالية الأداء في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة؛ مثل الطاقة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، كما تطمح سدايا من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تسارعها في وضع المملكة ضمن أفضل 10 دول تفوقا في مجال الذكاء الاصطناعي؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وأن تصبح المملكة مركزا تقنيا عالميا.
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