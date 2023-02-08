شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع «CNTXT» لتعزيز الخدمات السحابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط السحابية والتحول الرقمي المحدودة «CNTXT»، على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي «ليب23»، وذلك بهدف تعزيز الخدمات السحابية الرائدة المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية، وتمكين مختلف القطاعات المستفيدة من خلال توفير الحلول والتقنيات الرائدة والمتنوعة لتسريع الابتكار ودعم مسيرة التحول الرقمي.

ووقع المذكرة ممثلا عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نائب محافظ قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، فيما مثل شركة CNTXT الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله جروان.

وأوضحت الهيئة أن المذكرة تسعى لتنمية قطاع الحوسبة السحابية من خلال المساهمة في جذب الشركات التقنية ذات القيمة المضافة والتي تعرف بمقدمي البرامج المستقلة (ISVs) والتي تستضاف على بيئة الحوسبة السحابية العامة داخل المملكة لخدمة مختلف القطاعات المستفيدة، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية الوطنية بما يعزز من تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030.

وستسهم المذكرة على مدار ثلاث سنوات في الوصول لأكثر من 100 شركة من مقدمي البرامج المستقلة (ISVs) السحابية، واستقطاب قرابة 25 شركة منها للسوق السعودي، وكذلك المساهمة في تنمية أكثر من 500 مختص من الكوادر البشرية الوطنية، وطرح أكثر من 120 فرصة للتدريب التعاوني لإكساب القدرات والمهارات اللازمة بالتعاون مع هذه الشركات المتخصصة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتولى تنظيم وتنمية قطاع الحوسبة السحابية وتضع المبادرات والأدوات التنظيمية والتحفيزية التي تعزز تنمية هذا القطاع الواعد.

شركة «CNTXT»:

