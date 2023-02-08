تعاون بين كاكست وكاوست في البرامج البحثية المتقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البرامج البحثية المتقدمة لمواجهة التحديات العلمية ذات الاهتمام الوطني والإقليمي والعالمي.

ووقع الاتفاقية خلال المؤتمر الدولي التقني «ليب23» رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي، ورئيس الجامعة الدكتور توني تشان، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، والشركاء المحليين والدوليين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في البحث والتعليم لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية بما يحقق التطلعات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الشراكة في البرامج البحثية مثل: الطاقة المتجددة والتخزين، وعلوم الحياة - والزراعة الصحراوية، وأشباه الموصلات، وتقنيات المياه.

ويتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، في تأسيس البنى التحتية البحثية والبحوث البحرية، والحوسبة عالية الأداء، وعلوم المواد والتصنيع النانوية، والعلوم الحيوية، والتصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، والالكترونيات النانوية، والابتكار وتسويق التقنية، وسياسة البحث والتطوير والابتكار، وبرامج التبادل والتطوير.

وتعد مذكرة التفاهم بين المدينة وكاوست امتدادا للشراكة بين الجهتين في البرامج البحثية الموجهة التي تربط بين العلوم والتقنية للإسهام في التنمية المجتمعية والاقتصادية للمملكة.

الارتباط بشبكة معين

كما وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، مذكرة تعاون للارتباط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار «معين».

ووقعت المذكرة على هامش أعمال «ليب23» الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الإنترنت المدينة المهندس إبراهيم الشدوخي، والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في «كاوست»جيسون روس، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة البحث والابتكار من خلال توفير الخدمات البحثية والاستفادة من البنية التحتية لشبكة «معين»، وما تقدّمه من خدمات لتحقيق المستهدفات البحثية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وسيوفر الارتباط اتصالا أمنا وعالي السرعة بين المدينة والجامعة، مما يتيح نقل كميات ضخمة من البيانات واستخدام التقنيات المتقدمة لتسهيل التعاون بين الباحثين والمبتكرين، والسماح لهم بمشاركة الموارد والمعرفة المحلية والدولية مثل قواعد البيانات والبرامج والمعامل المتخصصة.

ويعزز الارتباط بشبكة «معين» من استمرار التعاون والشراكة بين المدينة والجامعة لدفع عجلة الابتكار بالمملكة، وإيجاد فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030 لتعزيز التنمية المُستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

توسعة مقسم الإنترنت

في سياق متصل وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، مع شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون لتوسعة مقسم الانترنت السعودي، وتطوير منظومة الإنترنت، وذلك ضمن أعمال (LEAP23).

ومثل المدينة في توقيع الاتفاقية المشرف على وحدة خدمات الإنترنت المهندس إبراهيم الشدوخي، ومن جانب الشركة مديرها التنفيذي أمجد عبد الحافظ.

وتهدف الشراكة إلى تحفيز وتشجيع توطين محتوى وخدمات الإنترنت في مراكز البيانات عن طريق مبادرة مقسم الإنترنت السعودي، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي في المنطقة من خلال دعم وتطوير الاستفادة من البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات بالمملكة.

ويعد مقسم الإنترنت السعودي (SAIX) مبادرة وطنية مشتركة بين المدينة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الفنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال توفير خدمات تعمل على تحسين أداء الإنترنت، وزيادة عدد مستخدميه، لتصبح المملكة مركزا رقميا في المنطقة.