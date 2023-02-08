شكرا لقرائتكم خبر stc تطلق صندوقا للاستثمار الجريء يستهدف 9 مجالات تقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة stc، أمس صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، الذي يستهدف من خلاله الاستثمار المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في 9 مجالات تقنية، من بينها التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين ومجالات أخرى واعدة.

وسيعمل الصندوق على الدفع باستثمارات استراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز قيمة الابتكار ودعم رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة باستراتيجية المجموعة محليا وإقليميا وعالميا، كما يستهدف الصندوق استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال stc.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد «إن إطلاق هذا الصندوق يتماشى مع استراتيجية مجموعة stc وتطلعاتنا للعمل وفق وتيرة متسارعة للإسهام في تنوع ونمو الاقتصاد الرقمي، ونسعى من خلاله إلى أن نمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة المميزة من النمو والتوسع محليا وإقليميا والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالميا».

وأضاف «لن تكتفي الشركة بالاستثمار والدعم المالي للمشاريع المستهدفة بل ستربط خدمات المجموعة بالمشاريع التي سيستثمر الصندوق فيها، وذلك بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والاستفادة من المنظومة الرقمية لمجموعة stc في عدة مجالات مثل: الخدمات السحابية والأمن السيبراني وعدة خدمات أخرى مع الاهتمام بالجانب الاستراتيجي والعائد المادي للمجموعة».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc معتز العنقري أن صندوق stc المؤسسي للاستثمار يعكس توجهات المجموعة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تتبنى تقنيات جديدة ونماذج أعمال رقمية تخدم 9 قطاعات مختلفة، مفيدا بأن إطلاق هذا الصندوق إكمال لمسيرة المجموعة الرائدة في دعم الشركات الناشئة التي تلعب بدور مهم في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيتيح الدخول في مجالات تشهد نموا متسارعا محليا وعالميا، مما يتيح لـ stc الاستثمار في منتجات تنسجم وتتوافق مع استراتيجية المجموعة.

ويشهد قطاع ريادة الأعمال محليا وإقليميا بروز الكثير من المشاريع والابتكارات ونماذج الأعمال الريادية التي تحمل فرصا استثمارية مميزة.