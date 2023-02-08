شكرا لقرائتكم خبر 100 عضو مؤسس لجمعية رواد الأعمال السعودية الصينية بينهم أرامكو وعلي بابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مؤتمر ليب 23، إطلاق جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية «SCEA» رسميا أمس، التي تضم أهم المؤسسات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية من كلا البلدين.

وتعد جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية منظمة غير ربحية تدعمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتديرها شركة «eWTP».

وتهدف الجمعية التي تضم أكثر من 100 عضو مؤسس بما في ذلك أرامكو وعلي بابا وتايناموبايل وتينسنت وشركة الاتصالات السعودية وغيرها، إلى تعزيز المشاركة البناءة بين قادة الأعمال والشركات في المملكة والصين، وتشجيع الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز الابتكار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والرفاهية العامة، وستكون الرابطة بمثابة منصة قيمة للأعضاء لتبادل الأفكار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات التجارية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أن الصين شريك استراتيجي للسعودية من حيث التقنية والابتكار.

وقال «بعد العمل عن قرب مع شركة علي بابا وشركة eWTPA على مدى السنوات الثلاث الماضية، أقدر جهودهما تقديرا عاليا في المساهمة في تطوير المنظومة الرقمية المحلية»، موضحا أن الجمعية ستسهم في تعزيز تعاوننا إلى مستوى أعلى، وتوفر مجتمع أعمال سعوديا صينيا أوسع مع منتدى لمشاركة التجارب القيمة.

من جانبه قال جيري لي، المؤسس والمدير العام لشركة eWTPA، «تتماشى فكرة الرابطة مع رؤية المملكة 2030، وستمكن الاستثمار والتعاون العابر للحدود».

ويمثل إطلاق جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية معلما مهما في مشاركة القطاع الخاص المتنامية بين الصين والمملكة، في أعقاب الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس شي إلى المملكة.

وشارك جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في حفل الإطلاق مع وفد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من هونغ كونغ.

كما تقوم الجمعية بدور محوري في دفع التقدم المستمر والمساهمة في التحول الرقمي لكل من المملكة والصين، ويعكس إنشاء الرابطة مشاركة القطاع الخاص المتزايدة بين البلدين، ويمثل فصلا جديدا مهما في العلاقات الثنائية.

جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية «SCEA»







منظمة غير ربحية



تدعمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني



تديرها شركة «eWTP»



تضم +100 عضو مؤسس



أبرز الأعضاء أرامكو، علي بابا ، تايناموبايل، تينسنت، الاتصالات السعودية

تهدف إلى: