هيروشي يحول شغفه بالتقنية إلى صنع نسخته الروبوتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشغف الكبير للياباني هيروشي إيشيغورو، بالروبوتات التي تشبه في بعض مهاراتها الإنسان بدأ منذ عقود، منذ بداياته مع الرسم، التي تحولت بالتدريج إلى الاهتمام بعالم الروبوتات.

ويشارك هيروشي في المؤتمر التقني الدولي «ليب 23» كمتحدث في أحد الجلسات، يروي قصته التي عاش فيها رحلة مثيرة في عالم الروبوتات، جعلته رقما متقدما بين صفوف الخبراء الكبار في هذا المجال.

ويعد هيروشي أحد العلماء والمخترعين المتميزين في مجال البرمجيات، وهذا ما ساعده على تصميم عدد من الروبوتات التي بهرت العالم وفتحت آفاقا مميزة في المجال التقني.

وتشير سجلاته إلى اختراعه للروبوت (غيمينويد) الذي لفت أنظار العالم بقوة، لكنه لم يكتف بذلك، بل اخترع توأما تقنيا خاصا بشخصيته هو، ليعينه في استكشاف ما يخفى عليه من أغوار نفسه، فالرجل يراهن على أن الروبوتات سيأتي عليها يوم تتزود فيه بدرجات متفاوتة من المشاعر والأحاسيس.

هذا الشغف يأبى إلا أن يتحول إلى واقع يراه الناس، حيث ابتكر الروبوت (إريكا)، التي حرص أن يصمم مظهرها الخارجي على هيئة تشابه التكوين الخارجي للإنسان، لكن أكثر ما يميز إريكا هو أنها مزودة بنظام متقدم جدا في مجال الحديث الصناعي، بل هي قادرة على إبداء مشاعر الحفاوة والاهتمام في مجال المخاطبة، بحسب هيروشي.