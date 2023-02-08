«أنجز لي».. أول منصة سعودية ذكية لأتمتة الأعمال

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة لتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز المالكي، أن الشركة تقدم من خلال منصة أنجز لي حلا ذكيا ومبتكرا عبر مفهوم «الموظف الرقمي» للتغلب على تحديات الخصوصية ومأزق المخاطر التشغيلية، في ظل السعي الدائم لتحسين الإنتاجية ورفع رضا الموظفين ومنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال لتحقيق مستهدفات المنظمات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة بصيرة السعودية الرائدة في البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، خلال مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي «ليب 23»، منصة «أنجز لي»، وهي منصة سعودية ذكية تنفذ مهام خارجية في منصات مقدمي الخدمات الالكترونية في القطاعين الحكومي والخاص، بدقة وكفاءة باستخدام موظفين رقميين من خلال تقنية أتمتة العمليات الروبوتية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة لتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز المالكي، أن الشركة تقدم من خلال منصة أنجز لي حلا ذكيا ومبتكرا عبر مفهوم «الموظف الرقمي» للتغلب على تحديات الخصوصية ومأزق المخاطر التشغيلية، في ظل السعي الدائم لتحسين الإنتاجية ورفع رضا الموظفين ومنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال لتحقيق مستهدفات المنظمات.

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