«ديب فيست» تنقل الزوار لعالم الخيال باستخدام الذكاء الاصطناعي

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وتوافد المشاركون في المؤتمر وزواره على جناح «سدايا» الذي يضم عددا من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض دورها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأطلقت «سدايا» خدمة ديم للاجتماعات المرئية، تمكن الخدمة للمستخدمين إجراء الاجتماعات التفاعلية بالصوت والصورة في بيئة آمنة، حيث عملت على الخدمة كفاءات وطنية وفق تقنيات المصادر المفتوحة.
وتشمل الخدمة عددا من المميزات والخصائص، منها إمكانية عقد اجتماعات صوتية ومرئية، ومشاركة الشاشة، وإمكانية الوصول من خلال الحاسب الآلي أو المتصفح أو الهواتف المتنقلة، والمشاركة من داخل وخارج المنظمة، والدردشة، وتسجيل الاجتماعات، إضافة إلى السبورة الرقمية.
كما أطلقت خدمة «ديم» لمشاركة الملفات، حيث تتيح للمستخدمين رفع ومزامنة الملفات إلى سحابة التخزين ومن ثم الوصول إليها من خلال الحاسب الآلي أو المتصفح أو الهواتف المتنقلة، التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بين فرق العمل وفق معايير أمان عالية، وتتميز الخدمة بإمكانية الوصول من أي مكان، ومشاركة الملفات داخل وخارج المنظمة، ورفع وتحميل الملفات الكبيرة، وإمكانية التكامل مع التطبيقات الأخرى، واستعادة الملفات المحذوفة، والتعديل الفوري على الملفات.
وشهد مؤتمر ليب 23 إطلاق باقة رواد بنسختها المحدثة التي تهدف فيها «سدايا» إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة لإيجاد فضاء الكتروني آمن من خلال تسهيل عمليات التحقق والتعريف من بيانات العملاء من الأفراد عن طريق الربط الالكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وشركة علم.
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