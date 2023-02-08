إطلاق مبادرة «SCANIT» لتحسين أمان الأجهزة الحاسوبية الواردة للمملكة

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وتهدف المبادرة التي أطلقتها المدينة بالتعاون مع شركة إنتل العالمية على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP23)، إلى فحص الأجهزة وحمايتها من العبث وبرامج الاختراق، وتغيير المواصفات خلال نقل المنتجات من المصنع إلى المملكة من خلال تقنية سلاسل الإمداد الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، مبادرة «SCANIT» لتحسين أمان الأجهزة التقنية الواردة للمملكة، وتعزيز الإمكانات المحلية في فحص الأنظمة الحديثة، والتحقق من سلامة سير المنتجات الموردة للمملكة وصحة سلاسل الإمداد، وذلك بحضور نائبة رئيس المدينة لقطاع اقتصاديات المستقبل الدكتورة مريم نوح، ومدير شركة إنتل العالمية بالمملكة المهندس أحمد العبدالجبار.وتهدف المبادرة التي أطلقتها المدينة بالتعاون مع شركة إنتل العالمية على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP23)، إلى فحص الأجهزة وحمايتها من العبث وبرامج الاختراق، وتغيير المواصفات خلال نقل المنتجات من المصنع إلى المملكة من خلال تقنية سلاسل الإمداد الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

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