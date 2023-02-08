شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مشروع حافلات الرياض مايو المقبل وبدء أول خط للمترو خلال أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض سيبدأ انطلاقه مايو المقبل، وبعدها بأشهر عدة سيبدأ أول خط من المترو.

وأوضح خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، أن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض متقدمة، وأن هناك خططا لتوسعات قادمة بعد إطلاق المشروع، مبينا أنه يعد أكبر مشروع مترو في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة.

وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقوم بكل الجهود لتسريع انطلاق المترو، وسيكون إضافة على المستوى الوطني يستفيد منه سكان الرياض وزوارها، وسيسهم في تقليص الاختناق المروري، وسيكون له أثر واضح في تحسين جودة الحياة في المدينة.

وبين الجاسر أنه تم إطلاق مشروع النقل بالحافلات في عدد من المدن، ونستهدف زيادة حصة النقل العام في مناطق المملكة لتصل إلى 15% في 2030، وتوفير خيارات نقل عدة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل ودعم البنية الاقتصادية.

19 منطقة لوجستية

وذكر الجاسر خلال جلسة «بيئة لوجستية ممكنة ـ الشفافية والكفاءة» ضمن أعمال المؤتمر أن إطلاق 19 منطقة لوجستية في مدن المملكة سيدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، ويدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبريات الشركات العالمية مثل «ميرسك العالمية» وابل وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصدا لكبريات الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي، مفيدا بأنه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكدا استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023.

تحول مؤسسي لـ25 مطارا

وأفاد بأن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارا، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح عدد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة والتي آخرها الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان، والاستعداد لإطلاق المشغل الوطني الجديد، والاستمرار في زيادة الربط الجوي واستهداف الوصول للعديد من الوجهات، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة.

ارتفاع الكفاءة التشغيلية

وقال الجاسر إنه في مجال النقل السككي نعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الخطوط الحديدية وزيادة ربط مدن المملكة بوسائل متنوعة للنقل، ذاكرا ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بشكل بارز بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي.