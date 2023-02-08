شكرا لقرائتكم خبر لجنة التوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة 28 منشأة تجارية، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في القطاع، إلى جانب حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بموظفين سعوديين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة التوطين بمنطقة نجران نفذت عددا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط الترفيه والألعاب الرياضية ، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة 28 منشأة تجارية، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في القطاع، إلى جانب حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بموظفين سعوديين.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.