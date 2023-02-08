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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جازان تنظم بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان «دور الصندوق في التمويل الزراعي»، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وتهدف الورشة، التي تستهدف المزارعين وصيادي السمك والمستثمرين والجمعيات التعاونية ومربي النحل، إلى التعريف بدور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، وتشجيع المستثمرين والمستفيدين للتقدم للصندوق، والإرشاد الزراعي عن البن العربي.

وتتناول الورشة عددا من المحاور حول مقدمة عن الصندوق، وأنواع القروض، ودور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية والحوافز التشجيعية لبرامج التمويل، وجلسات حوارية ومناقشة عن البن العربي.

وتأتي الورشة ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.