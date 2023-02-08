غرفة جازان

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وتهدف الورشة، التي تستهدف المزارعين وصيادي السمك والمستثمرين والجمعيات التعاونية ومربي النحل، إلى التعريف بدور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، وتشجيع المستثمرين والمستفيدين للتقدم للصندوق، والإرشاد الزراعي عن البن العربي.وتتناول الورشة عددا من المحاور حول مقدمة عن الصندوق، وأنواع القروض، ودور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية والحوافز التشجيعية لبرامج التمويل، وجلسات حوارية ومناقشة عن البن العربي.
وتأتي الورشة ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.
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