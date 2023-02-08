شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-2-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جولدن تكس للأصواف، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

1.1 تريليون رأس المال

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.22%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 37.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 921.5 ألف جنيه، 98.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 116 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3405 نقطة، وانخفض تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.





جلسة المزادأعلنت البورصة، عقد جلسة مزاد (بالآلية المخصصة لذلك AUCT) على أسهم انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، لتحديد سعر إقفال جديد في ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء على الورقة المالية وذلك بدون التقيد بحدود سعرية وفقاً للضوابط المعمول بها في جلسة مزاد سعر الإقفال أن تمتد من يوم الأحد الموافق 12 فبراير ولمدة 5 أيام عمل ليتم تسجيل أوامر البيع والشراء وبدون تنفيذ عمليات خلال تلك الفترة.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد 11.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 150 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 85 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، 135 ألف سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 150 ألف سهم، 20 سهم، 441.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، ورواد السياحة-رواد 500 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.