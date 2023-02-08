شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر لنشر المعلومات بقيمة 44 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مصر لنشر المعلومات خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 67.5 ألف سهم بقيمة 44 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ريلاينس للصناعات الثقيلة بحجم تداول 17.3 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.22%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 37.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 921.5 ألف جنيه، 98.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 116 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3405 نقطة، وانخفض تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.