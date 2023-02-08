شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 4 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 4 قطاعات وهى الموارد الأساسية، والبنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، 0.5%، 0.2%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%.

وهبط قطاعي السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.22%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 37.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 921.5 ألف جنيه، 98.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 116 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3405 نقطة، وانخفض تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.