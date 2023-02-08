الاقتصاد

زيادة 7 قروش.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار في ختام التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه، بقيمة 7 قروش في نهاية تعاملات البنوك.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع بواقع: 30.37 جنيا، و30.42 جنيها، على الترتيب.

 

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.32 جنيه للشراء، و30.39 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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