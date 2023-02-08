زيادة 7 قروش.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه، بقيمة 7 قروش في نهاية تعاملات البنوك.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع بواقع: 30.37 جنيا، و30.42 جنيها، على الترتيب.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري: 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 30.32 جنيه للشراء، و30.39 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.