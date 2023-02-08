شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال السعودية والبحرينية والإماراتية بجلسة الأربعاء.. وهبوط قطر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.37% رابحًا 38.22 نقطة ليغلق عند مستوى 10507.72 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.69 نقطة، وقفزت أسواق المال الإماراتية.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.66% خاسرًا 69.51 نقطة ليغلق عند مستوى 10502.40 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحًا 38.22 نقطة ليغلق عند مستوى 10507.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.15% رابحًا 219.29 نقطة ليغلق عند مستوى 19212.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.4 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.1%.

وقفز 99 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سابتكو" بنسبة 6.56%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.82%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 3.51%، وتراجع 100 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.63%، ثم سهم "ساب" بنسبة 3.28%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 2.85%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 312 مليون سعودي.

بورصة البحرين

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 755.6 ألف سهم بقيمة 181.6 ألف دينار بحريني.

ارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.44%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.94% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.58%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.09%.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.055% رابحًا 5.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9924.05 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.477 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 194.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 12016 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.94%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.7%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.73%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.48%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.32%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.71%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 6.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 259.5 مليون درهم.

بورصة دبي

قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحًا 12.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3417.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.1 مليون سهم محققة ما قيمته 293.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5182 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وصعد قطاع العقارات، والخدمات المالية ببورصة دبي بنسبة 2.44%، 0.27%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاعي المرافق العامة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.79%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 5.26%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.69%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24 مليون ورقة بقيمة 135.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% خاسرًا 7.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7393.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8235.02 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسرًا 18.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5655.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% خاسرًا 15.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 137.1 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9240 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاعات الخدمات المالية، والطاقة، والبنوك، والرعاية الصحية بنسبة 0.12%، 0.11%، 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والتأمين بنسبة 0.31%.





بورصة قطرهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.66% خاسرًا 69.51 نقطة ليغلق عند مستوى 10502.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.6 مليون سهم بقيمة 420.6 مليون ريال عبر تنفيذ 14038 صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.21%.