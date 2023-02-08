شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتي التعمير ودايس 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي التعمير والاستشارات الهندسية، ودايس للملابس الجاهزة، لمخالفة الأولى على أحكام المادة 32 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الثانية أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، إنذار شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

ووافقت لجنة القيد، على تعديل بيانات قيد شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك بتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقيد زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.