شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبى يساهمان في تطوير عواصم المحافظات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية ، اجتماعاً موسعاً بمقر الصندوق بالقاهرة مع ممثلي الوكالة الفرنسة للتنمية، وذلك من أجل دراسة المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها من المنحة الخاصة بالوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبى وأوجه التعاون المستقبلي.

ورحب صديق بالمشاركين فى الاجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيداً بالدور الذي تلعبه الوكالة والاتحاد الأوروبي في زيادة الاستثمارات والمشروعات فى مجال التنمية الحضرية ، مؤكدًا أن الصندوق علي استعداد تام لتقديم كافة المعلومات والتسهيلات عن المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، مؤكدا على إزالة كافة المعوقات من أجل إقامة المشروعات المستدامة، وتوفير جودة حياه لخدمة المواطن المصرى.

وأوضحت رئيسة بعثة الوكالة الفرنسية، أن البعثة معنية بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات بالتعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ويقومون بدراسة عدد من المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات في عدد من المحافظات المصرية ، معربة عن سعادتها بتعاون الصندوق وتقديم كافة التسهيلات لتفعيل شراكة فعالة بين الجانبين فى هذا المجال .