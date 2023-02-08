شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للحوكمة يطلق برنامج "الشباب صناع السياسات" والان مع تفاصيل الخبر
وخلال كلمتها قالت د. شريفه شريف إن المعهد استطاع الاستثمار في عدد كبير من الشباب خلال الثلاث سنوات السابقة تحت مظلة مبادرة "كن سفيرًا"، متابعه أن المبادرة تطورت لتصبح مشروع قومي مهم يقوم على فكرة تمكين الشباب وتوعيته بالتنمية المستدامة، موضحه أنه تم البدء بالمشروع في نوفمبر 2020 ليتقدم أكثر من 10 اّلاف من الشباب من الجنسين، حيث يتم تدريب مجموعة كل عام ليصل العدد الذي تم تدريبه خلال عامين حتى الاّن إلى 2300 شاب وشابه من سن 18 إلى 35 تم تمكينهم على أعلى مستوى.
وتابعت شريف أن الشباب المتدربين مروا بثلاث مراحل أساسية لتمكينهم ونشر وعي التنمية المستدامة لديهم، بالإضافة إلى مرورهم بفترة تدريبية طويلة استمرت لحوالي 3 إلى 4 شهور تدريب، مؤكده تركيز المعهد على تمكين الشباب والاستثمار في البشر، متابعه أن مصر تمتلك نسبة 60% من سكانها من الشباب تحت سن ثلاثين عام، مؤكده ضرورة الاستثمار في الشباب باعتبارهم المستقبل والعائد الحقيقي لمستقبل البلد.
وأضافت شريفه أن إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية اعتمدت مشروع كن سفيرًا ليصبح ذو صدى دولي، مشيرة إلى الاستفادة من الشباب الـ 2300 الذي تم تدريبهم ليدخلوا تجربه جديدة من خلال برنامج شباب صناع السياسات بالتعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت شريف أن مشروع كن سفيرًا هو مشروع شباب من أجل الشباب حيث أن كل القائمين عليه من الشباب أقل من سن 35 عام وهم سبب نجاح البرنامج.