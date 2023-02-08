شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 1720 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر قبل قليل تحركا ملحوظا نحو الارتفاع بحوالي 10 جنيهات ليتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم من 1710 إلي 1720 جنيها للجرام وسط ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1885 دولار.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عقب تراجع الدولار من أعلى مستوى له في شهر واحد بعدما لم يعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى سياسة نقدية أكثر تشددا على الرغم من تقرير الوظائف الذي جاء الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون، وارتفع سعر الذهب 0.50% إلى 1885 دولار للأوقية في وقت لا توجد اتجاهات أو متغيرات جديدة عن الذهب من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمس حيث تم تصحيح أسعار الذهب بالفعل بسبب البيانات الاقتصادية الإيجابية الأسبوع الماضي، وإن المستثمرين يتتبعون أداء الدولار والوضع الاقتصادي العالمي لتوقع الاتجاه أثناء انتظار إشارات جديدة.

أسعار الذهب عالمياً

وذكر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الثلاثاء أن التضخم بدأ في الانخفاض، لكنه حذر من أن تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أظهر لماذا المعركة ضد التضخم ستستغرق وقتا طويلا وأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى التحرك أعلى من المتوقع، وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن عملية خفض التضخم قد بدأت، لكنه أكد أن خفض التضخم إلى 2% سيستغرق فترة زمنية طويلة، خلال حديثه مع ديفيد روبنشتاين، رئيس النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة، يوم الثلاثاء.

وأرادت الأسواق سماع ما قاله باول عن مكاسب الوظائف الهائلة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في يناير، وعلق باول: أود أن أقول إننا لم نتوقع أن تكون البيانات بهذه القوة. إنه يوضح سبب اعتقادنا أن هذه ستكون عملية ستستغرق فترة زمنية طويلة. وأضاف أنه من الجيد أن يبدأ التضخم في الانخفاض ولكن ليس على حساب قوة سوق العمل.

وصلت مشتريات الذهب من البنوك المركزية رسميا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022، وفقا لبحث محدث من مجلس الذهب العالمي، وأصدر مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أحدث بياناته، والتي ذكرت أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنا من الذهب العام الماضي، حيث تم شراء أكثر من 800 طن في النصف الثاني من العام، واشترت البنوك المركزية 417 طنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهذا دعم الذهب

في ذلك الوقت، قال مجلس الذهب العالمي إن تراكم الذهب لدى البنوك المركزية كان أقوى عام على الإطلاق، من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الصين تمتلك 65.12 مليون أوقية من الذهب في نهاية يناير، ارتفاعا من 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر.

وذكرت جولد بيليون، أن هناك فرصة مع صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وأسهم تعدين الذهب، وكلاهما لم يشهد نفس مستوى الطلب مثل سوق الذهب العام الماضي، حيث سحب المستثمرون حوالي 110 أطنان من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وهي السنة الثانية على التوالي من الانخفاضات ، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2021.

وأوضح التقرير أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على الذهب المادي سوف يأخذ الاهتمام من قبل المستثمرين من الذهب والعملات المعدنية هذا العام، لكننا نوصي دائما بأن يقوم المستثمرون بالتنويع، مع 5% من محفظتهم في السبائك والمجوهرات الذهبية وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ويمكن تخصيص 5% أخرى لأسهم تعدين الذهب عالية الجودة والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، نحن نفضل الشركات التي أظهرت قوة في الإيرادات، وتدفق نقدي حر، وهوامش نمو عالية على أساس السهم.