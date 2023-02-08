نائب وزير الإسكان يتابع أنشطة تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف بصعيد مصر

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر، بحضور مُمثلي وزارة التنمية المحلية، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU"، والمكتب الاستشارى للمشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التى تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون المشترك بين السفارة الهولندية، ووكاله التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية "VNG International"، والجهات الشريكة (شركات المياه الهولندية - وزارة التنمية المحلية - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط)، بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، وذلك عن طريق تحسين مشاركة المواطنين، وتعاون أصحاب المصلحة، لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل في نفس الوقت على زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فى منطقة الدلتا، وكذلك في صعيد مصر ووسطها، بشكل يعكس الإمكانيات الهائلة للدولة المصرية، وتشمل هذه المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن تحقيق الاستدامة لخدمات المياه والصرف يستند على تخطيط وتنسيق وتنفيذ الاستثمارات بشكل فعّال من حيث التكلفة، وإشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وإعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تقليل الفاقد من المياه، والإدارة الفعالة للموارد المائية، وإدارة الحمأة، واستخدام أفضل الممارسات فى التشغيل والصيانة، وكذلك الدمج بين المركزية واللامركزية فى الإدارة.

وخلال الاجتماع، استعرض استشارى المشروع الأنشطة الرئيسية للمشروع، والتى تتناول تصميم وتنفيذ نموذج لإشراك المواطنين والتواصل معهم، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحليل نظام الشكاوى الحالي، وتصميم وتنفيذ نظام شكاوى سريع الاستجابة يشتمل على أداة لقياس رضا العملاء لخدمات المياه والصرف الصحي، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، والإدارة الفعاله للأصول.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع، موضحاً أن إشراك شركاء التنمية، أمر هام لدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التمويلية التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وفى ختام الاجتماع توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لفريق العمل القائم على المشروع، حيث طالبهم بالتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، وفريق العمل، لتذليل أى عقبات قد تواجه تنفيذ ذلك المشروع التنموي بصعيد مصر.