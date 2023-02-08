شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-2-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم الأربعاء 8-2-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 95.41 جنيه للشراء، و99.02 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 95.38 جنيه للشراء، و99.33 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 98.86 جنيه للشراء، و99.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى98.86 جنيه للشراء.

99.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى95.41 جنيه للشراء.

99.02 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر95.43 جنيه للشراء.

99.02 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية95.38 جنيه للشراء.

99.33 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib95.41 جنيه للشراء.

99.33 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي96.19 جنيه للشراء.

99.33 جنيه للبيع.