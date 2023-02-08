الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حيث تراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1137 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1461 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1705 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1949 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1875 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.