سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية اليومية صباح اليوم.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع، بحسب تحديث البنك المركزي.

ونشر الموقع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.15 جنيه للشراء، 30.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، 30.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 30.30 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 30.15 جنيه للشراء، 30.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 30.28 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.