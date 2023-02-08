شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-2-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 8-2-2023، ببداية التداولات بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 8.02 جنيه للشراء، و8.06 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.05 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: ​سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.05 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.02 جنيه للشراء.

8.06 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.02 جنيه للشراء.

8.06 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.03 جنيه للشراء.

8.09 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.02 جنيه للشراء.

8.09 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.07 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة7.88 جنيه للشراء.

8.08 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.03 جنيه للشراء.

8.09 جنيه للبيع.