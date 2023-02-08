شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سلع ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪.

وعزا جهاز الإحصاء تراجع العجز فى الميزان التجاري إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 26.8٪، على الرغم من تراجع الصادرات خلال نفس الفترة، حيث بلغت الواردات نحو 5.94 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها بترول خام بنسبة 9.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 29.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3٪.

وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بنسبة 17.8٪، وذلك نتيجة انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، والبترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪.