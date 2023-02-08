سيارة الرصد الذكي لضبط مخالفي أنظمة النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للنقل في مؤتمر التقنية السنوي 'ليب 2023' بالرياض، بمشروعها «سيارة الرصد الذكي»، والذي يعد أبرز تقنيات هيئة النقل المشاركة بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

وتستعرض الهيئة أبرز تقنياتها الرقمية من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية «سيارة الرصد الذكي» المجهزة بأحدث التقنيات الرقابة، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.

وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.

وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتثلة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.

وتأتي مشاركة هيئة النقل ضمن عدد من الجهات الحكومية من خلال أجنحتها التي تستعرض الخدمات الرقمية والتقنية، عبر جناح السعودية الرقمية.

سيارة الرصد الذكي:

