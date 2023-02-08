شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 8 صناديق استثمارية واعدة بـ646 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مؤتمر «ليب23» خلال فعاليات اليوم الثاني، عن إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار، وتهدف المشاريع مجتمعة إلى جعل المملكة وجهة للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الالكترونية، وإشعال المنافسة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى تحفيز النظام البيئي.

وقالت الوزارة إن في مقدمة هذه الصناديق إطلاق أول صندوق لشركة «STV» للتمويل البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمكين نمو الشركات التقنية بمبلغ 150 مليون دولار، كما أعلنت شركة «IMPACT46» عن إطلاق صندوق بقيمة 133 مليون دولار، والذي يستهدف الشركات التقنية الناشئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين الإطلاقات الثمانية، إطلاق صندوق «ميراك» للتمويل المباشر، والذي أطلقته شركة «Merak Capital» بقيمة 53 مليون دولار بهدف دعم الشركات التقنية في المملكة، بعد ذلك جاء إعلان «البنك السعودي للاستثمار» تخصيص 40 مليون دولار لإطلاق حاضنة ابتكارات في مجال التقنية المالية وغيرها للمساهمة في نمو القطاع المالي.

ومن جهتها أطلقت شركة «ركيزة» صندوق استثمار جريء مدعوم بمسرعة أعمال عالمية في الرياض وذلك بقيمة 25 مليون دولار.

وشملت الإعلانات إطلاق شركة «BIM VENTURES» لتطوير الأعمال بقيمة 100 مليون دولار، من خلال استوديو بناء الشركات التابع لها لخلق شركات تقنية ناشئة ذات طابع ابتكاري واستدامة مالية، وذلك بالشراكة مع «مجموعة السليمان»، جاء بعد ذلك إطلاق شركة «Shorooq» صندوقها الثاني للاستثمار في الشركات النامية بالمملكة، إلى جانب إطلاقها صندوقا ماليا آخر لتسريع الألعاب الالكترونية وذلك بقيمة 115 مليون دولار.

واختتمت شركة «PLANETARY CAPITAL» جولة إعلانات الصناديق الاستثمارية لليوم الثاني، بإعلانها إطلاق أول صندوق سعودي كندي للاستثمار في شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة بشقيها المحلي والعالمي، وذلك بقيمة 30 مليون دولار.

الصناديق

